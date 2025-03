– I våre kart er det bygninger og veier, det er også avmerket alt fra flomsoner til nasjonalparker. For at det skal bli lettere å finne frem for både kommunens saksbehandlere og alle som trenger tilgang til disse dataene, har vi latt studentgruppene i Kristiansand teste ut noe vi kaller for GeoGPT. Dette er egentlig en ChatGPT for geografiske kart og kartdata som vi formidler gjennom den nasjonale kartportalen for GeoNorge.