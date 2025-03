Vi hjalp dem med å utvikle en løsning som bruker bildegjenkjenning og språkmodellering for å verifisere om innsendt informasjon er riktig. Med OpenAIs GPT-4o kunne systemet automatisk trekke ut holdbarhetsdato fra bilder og sammenligne denne med oppgitt informasjon. Dette er et eksempel på hvordan man både kan redusere arbeidsmengden for ansatte og heve kvaliteten i kundedialogen.

Her er våre tre råd til hvordan man bør gå frem:

1. Bygge kompetanse rundt hva AI kan gjøre og ikke. Topplederne må forstå hva det handler om, og hvilke muligheter de har.

2. Prioritere. Sette en tydelig retning for hvor AI har størst effekt. Det har større verdi å satse på AI som kan gi forretningsmessig gevinst, i stedet for å spre innsatsen for tynt utover mange initiativer.

3. Skalere opp. Gå fra å teste mange små piloter til å skalere opp løsninger som kan gi større effekt innen noen prioriterte områder.

Når hypen rundt generativ AI legger seg, vil vi se profitt

I dag svarer de færreste topplederne at de får lønnsomhet ved å ta i bruk kunstig intelligens. Dette tror vi skyldes at man setter likhetstegn mellom AI og generativ AI. AI handler om mye mer enn bare ChatGPT. Vi ser at de selskapene som har jobbet med AI over lang tid, klarer å hente ut betydelige kvalitetsforbedringer og økt effektivitet gjennom smart bruk av data. AI har allerede hjulpet mange bedrifter med å oppnå høyere lønnsomhet.

Hypen rundt generativ AI har gjort enda flere bedriftsledere klar over potensialet som ligger i teknologien. PwC globalt har allerede valgt å fokusere på AI, og ikke utelukkende den generative delen. Vi tror at dette er riktig tilnærming for enda flere norske virksomheter, hvor det å ha en tydelig strategi for hvordan man skal benytte seg av denne teknologien i en forretningskontekst blir viktig fremover.

Vi tror at når hypen rundt generativ AI legger seg, vil mange bedrifter greie å prioritere riktig for å oppnå bedre lønnsomhet.