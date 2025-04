Coreweave står overfor alvorlige finansielle og operasjonelle utfordringer, med betydelig gjeld og store tap.

– Dette er en konkurskandidat. Denne går i null, sier Molnes, og utdyper:

– Hvorfor trenger man et leasingselskap mellom Nvidia og Microsoft? Det har bare vært en fasade. Selskapets formål har vært å selge databrikker ulovlig til Kina via Singapore og Malaysia. Dette har stått for 25 prosent av omsetningen.

AKSJEKOMMENTATOR: Karl Johan Molnes. Foto: FA

Norsk skuffelse i vente

Sommeren 2024 kunngjorde AI-selskapet at det skal investere 2,2 milliarder dollar på å bygge ut infrastruktur for kunstig intelligens (AI) i Europa gjennom utbyggingen av tre datasentre.

Omtrent 12,8 milliarder kroner, av denne investeringen skal til Norge. Deler av dette skal brukes til å bygge ut et nytt AI-datasenterbygg på N01 Datacenter Campus i Vennesla utenfor Kristiansand.

Coreweave planla å hente inn 4 milliarder dollar i børsnoteringen, som ble gjennomført fredag. Selskapet fikk imidlertid bare inn 1,5 milliarder dollar, som betyr at mange planer må legges i skuffen, påpeker Molnes.

– Vennesla kommune må innkalle den lokale rockeren Erlend Ropstad til å synge «Svevde så høyt der oppe», så vil han fortsatt være størst i kommunen – større enn Coreweave, sier Molnes.