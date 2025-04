Det franske konkurransetilsynet, Autorité de la Concurrence, melder at boten på 150 millioner euro kommer etter en langvarig etterforskning av hvordan Apple henter samtykke til å samle inn iOS-brukeres data, samt virkningen det har på annonsører.

Ifølge tilsynet tillater ikke Apples ATT-system app-utgivere å følge EUs personvernregler (GDPR). ATT står for App Tracking Transparency, og er et personvernrammeverk introdusert av Apple i 2021 som en del av iOS 14.5-oppdateringen.

Det skal tvinge appene til å vise flere pop-up-meldinger og gjør bruken unødvendig komplisert.

Tilsynet mener også at reglene for samspillet mellom de ulike pop-up-vinduene som vises, undergravde systemets nøytralitet og forårsaket klar økonomisk skade for applikasjonsutgivere og leverandører av annonsetjenester.

Tilsynet bemerker at selv om målet som forfølges av ATT-systemet ikke i seg selv er åpent for kritikk, er implementeringsmetodene verken nødvendige eller forholdsmessige til Apples uttalte mål om å beskytte personopplysninger.

Utfallet kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra USAs president Donald Trump, som har advart om at han vil slå tilbake med kraftige tollsatser dersom det ilegges «uproposjonale» bøter mot amerikanske teknologiselskaper.

Saken ble åpnet etter at en gruppe annonsører klaget inn Apple og hevdet at endringene, som trådte i kraft i 2021, ville skade inntektene deres. Apple har tidligere uttalt at reglene gir brukerne mer kontroll ved å kreve at alle apper ber om tillatelse før de sporer dem.