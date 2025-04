Amazon vurderer å kjøpe Tiktok

Amazon skal ha sendt inn et «siste-liten-bud» på å kjøpe TikTok i USA, ifølge tre anonyme kilder med kjennskap til forhandlingene, skriver New York Times. Budet ble adressert til visepresident JD Vance og handelsminister Howard Lutnick.

Aksjen stiger 1,4 prosent på teknologitunge Nasdaq-børsen i 18-tiden.

Flere kilder sier at budet ikke blir tatt seriøst av andre involverte parter. Finansavisen skrev blant annet i går om det amerikanske venturekapitalfondet, Andreessen Horowitz, som også vurderer å investere i TikTok som del av et forsøk på å kjøpe ut appens kinesiske eiere.

Snart forbudt

TikTok står overfor en frist på lørdag før en ny lov tre i kraft.

Loven som trer i kraft forbyr nemlig TikTok i USA, med mindre eierskapet overføres til ikke-kinesiske aktører.

– Amazon har allerede bånd til TikTok gjennom e-handel og teknisk infrastruktur, men selskapet har ikke kommentert budet, ifølge New York Times.

Tidligere har selskaper som Microsoft og Walmart vist også interesse for TikTok. Samtidig har TikTok selv uttalt at det ikke er til salgs, blant annet fordi kinesiske myndigheter trolig vil blokkere et salg.