Kursmassakre i Apple: 250 milliarder dollar opp i røyk

Apple mistet over 250 milliarder dollar i markedsverdi torsdag etter at Donald Trump innførte omfattende tollsatser på selskapets viktigste produksjonsland i Asia.

Aksjene i Apple falt med opptil 8,5 prosent ved børsåpning i New York, noe som reduserte selskapets markedsverdi fra 3,37 billioner dollar til 3,12 billioner dollar.

Trump har innført nye tollsatser på varer importert fra Kina, Taiwan, India og Vietnam. Landene står for store deler av Apples produksjon. Tolløkningen rammer nesten alle iPhone-, iPad- og Mac-modeller, samt tilbehør, skriver Financial Times.

De asiatiske landene har ifølge Trumps tolloversikt fått toller på mellom 26 og 46 prosent. Hardest rammet er Vietnam, landet en rekke selskaper har flyttet produksjonen til fra Kina i de siste årene.

– Basert på de ulike maskinvareproduktene Apple selger, og produksjonslandene de kommer fra, estimerer vi at hver 10 prosent økning i tollsatser vil redusere nettoinntekten med 3,5 til 4 prosent over de neste to årene, ifølge TD Cowen.

Ingen unntak for Apple

Apple-sjef Tim Cook har tidligere forsøkt å oppnå unntak fra tolltiltakene, men Det hvite hus bekreftet at presidentens ordre ikke inneholder fritak for selskapet.

Analytikere fra Citi anslår at Apple har over 90 prosent av sin produksjon i Kina, som nå vil bli rammet av en samlet tollsats på minst 54 prosent ved import til USA. Vietnam og India, hvor Apple også produserer en økende andel av sine produkter, vil møte tollsatser på henholdsvis 46 og 26 prosent.

Jefferies anslår at 37 millioner iPhoner vil bli importert til USA fra Kina i år, noe som kan redusere Apples nettofortjeneste med 14 prosent dersom selskapet ikke øker prisene for å kompensere.

– Selv om Apple skulle få unntak fra de nåværende tollsatsene, må de akselerere diversifiseringen av forsyningskjeden og betale leverandørene bedre, ifølge Jefferies.

Torsdag ettermiddag er Apple-aksjen ned 8,71 prosent på New York-børsen.