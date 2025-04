Trump utsetter frist

President Donald Trump har besluttet å gi det kinesiske selskapet ByteDance ytterligere 75 dager til å selge TikToks amerikanske virksomhet, ifølge Bloomberg.

– Min administrasjon har jobbet veldig hardt med en avtale for å redde TikTok, og vi har gjort betydelige fremskritt. Avtalen krever mer arbeid for å sikre nødvendige godkjenninger, derfor signerer jeg en presidentordre for å holde TikTok i drift i 75 dager til, skriver Trump på Truth Social.

Trump ønsker at Kina skal godkjenne et salg og antyder at USA kan gi tolllettelser i bytte mot Beijings samarbeid.

– Vi håper å fortsette å jobbe i god tro med Kina, som jeg forstår ikke er veldig fornøyd med våre gjensidige tollsatser. Dette beviser at tollsatser er vårt kraftigste økonomiske verktøy, og svært viktig for vår nasjonale sikkerhet! Vi ønsker ikke at TikTok skal «gå i svart», skriver Trump.

Ifølge Bloomberg har Trump vurdert et forslag fra en gruppe amerikanske investorer, inkludert Oracle, Blackstone og Andreessen Horowitz. Visepresident JD Vance leder administrasjonens innsats for å finne en kjøper.

LANDE AVTALE: President Donald Trump ser frem til å jobbe med Kina og TikTok. FOTO: HANNAH BEIER

Administrasjonen vurderer en løsning hvor eksterne investorer får 50 prosent eierandel i TikToks amerikanske virksomhet, mens ByteDances eierandel reduseres til under 20 prosent. Oracle kan også ta en minoritetsandel og sikre brukernes data.

Kritikere frykter imidlertid at en løsning hvor ByteDance beholder kontroll over algoritmen, og ikke vil oppfylle amerikanske sikkerhetskrav. ByteDance og kinesiske myndigheter har avvist påstander om at TikTok brukes til propaganda.