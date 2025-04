Avtalen gikk i vasken da USA økte tollsatsene på kinesiske varer, opplyser ikke navngitte kilder til Bloomberg, ifølge TT.

Den gikk ut på at Tiktok skulle få en amerikansk versjon der amerikanske eiere var i flertall. Forhandlingene er kommet i gang etter at USAs høyesterett har bestemt at Tiktok, som er eid av det Beijing-baserte selskapet ByteDance, ikke lenger skulle være tilgjengelig i USA. Begrunnelsen er at plattformen kan true USAs sikkerhet.

Denne uken kunngjorde Trump drastiske økninger i tollsatsene på import av utenlandske varer. For Kina lød tilleggstollen på 34 prosent, som kommer i tillegg til en tollsats på 20 prosent som Trump innførte for få uker siden.

Kina har svart med å øke tollsatsene på amerikanske varer med 34 prosent i tillegg til toll som allerede gjelder.

Fredag opplyste Trump at tidsfristen for å finne nye amerikanske eiere til Tiktok er forlenget med 75 dager. Hvis dette mislykkes, må plattformen stenge i USA.