Får kontrakter for 13,5 milliarder dollar

Elon Musks Space X, United Launch Alliance (ULA) og Jeff Bezos Blue Origin har fått milliardkontrakter av den amerikanske staten for å sende opp satellitter de neste årene.

Det melder Bloomberg lørdag morgen, og viser til en melding fra amerikanske Space Systems Command. SpaceX skal være tildelt 5,9 milliarder dollar, ULA 5,4 milliarder og Blue Origin om lag 2,4 milliarder dollar.

Ifølge Bloomberg vil SpaceX trolig stå for 28 oppdrag, omtrent 60 prosent av de totale oppdragene, mens ULA står for om lag 19 oppdrag, tilsvarende 40 prosent.

«En robust og motstandsdyktig oppskytingsarkitektur i rommet er grunnlaget for både vår økonomiske velstand og vår nasjonale sikkerhet,» uttalte Chance Saltzman, sjef for romoperasjoner i US Space Force til avisen.

Komplekse oppdrag

Kontraktstildelingene gjelder krevende oppskytingsprofiler, opplyses det, og er adskilt fra en annen kategori oppdrag som USA vil tildele en annen gruppe romfartsaktører, som inkluderer SpaceX, ULA, Blue Origin, samt Rocket Lab og Stoke Space.

Space Forces program for anskaffelse av nasjonale, komplekse oppskytninger, kalt National Security Space Launch, skal tildele omtrent 54 oppdrag frem til 2029 gjennom trinnvise oppdragsordrer.