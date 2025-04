Analytiker Dan Ives i Webush Securities har markert seg som en av Wall Streets største Tesla-optimister.

Men den statusen gir han nå slipp på.

I en kundenotat gjengitt av Bloomberg kutter Ives kursmålet på Tesla til 315 dollar, hele 43 prosent fra 550 dollar som var det nest høyeste blant 72 analytikere nyhetsbyrået følger.

Skylder på Musk og Trump

Ives viser til at merkevaren Tesla er i krise, og skylder på Tesla-sjef Elon Musk og president Donald Trumps aggressive handelspolitikk.

«Tesla har i praksis blitt et politisk symbol globalt. Det er på tide at Musk tar ansvar, leser stemningen i rommet og viser lederskap i en tid preget av usikkerhet», skriver Ives i notatet som ble sluppet søndag.

Wedbush-analytikerens største bekymring er den kinesiske motstanden mot USAs tollpolitikk. Tesla hadde i fjor over 20 prosent av inntektene fra Kina, som fredag varslet 34 prosent gjengjeldelsestoll på all import fra USA fra 10. april, tilsvarende satsen Trump innførte på kinesiske varer onsdag i forrige uke.

«Dette vil i enda større grad gjøre at kinesiske forbrukere heller velger innenlandske merker som BYD, Nio, Xpeng og andre. Vi anslår nå at Tesla har mistet eller ødelagt minst 10 prosent av sitt fremtidige globale kundegrunnlag grunnet merkevareproblemer selskapet selv har skapt – og dette kan være et konservativt anslag», skriver Ives ifølge Bloomberg.

– Et katastrofalt Tesla-salg

Tesla er forbikjørt av BYD, som i fjor omsatte for 777 milliarder yuan. Dette tilsvarer mer enn 107 milliarder dollar, og er første gang BYD passerer 100 milliarder dollar i omsetning. Den Musk-ledede elbilprodusenten omsatte til sammenligning for 97,7 milliarder dollar.

Og i forrige uke ble det kjent at Tesla-salget i første kvartal falt til sitt laveste siden andre kvartal 2022. En leveranse av knappe 337.000 biler var ned 13 prosent fra samme periode i fjor – og ble karakterisert av Ives som katastrofale.

Tesla har stupt 15 prosent på to dager etter at president Trump på sin selverklærte «Liberation Day» varslet minst 10 prosent toll på alle lands import til USA . Det meste av dette kom fredag da Wall Street falt stygt på Kinas gjengjeldelsestoll og den eskalerende frykten for en global handelskrig.

Med et kursmål på 315 dollar ser Wedbush-analytiker Ives fortsatt over 30 prosent oppside i aksjen han har hatt kjøpsanbefaling på i fire år.