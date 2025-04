Pareto Securities-analytiker Olav Rødevand nedjusterer kraftig estimatene for Nordic Semiconductor som følge av nye amerikanske tollsatser, hvor selskapets forbrukersegment er mest utsatt.

Rundt 40 prosent av de største kundene har direkte eksponering mot USA, og Pareto estimerer at om lag 140 millioner dollar av selskapets forbrukerinntekter – tilsvarende 27 prosent av totalen – kan bli direkte påvirket.

Dermed nedjusteres inntektsestimatene for 2025–2027 med 10 prosent, og Pareto er nå betydelig under konsensus med et 2025-estimat på 605 millioner dollar i inntekter og 36 prosent lavere driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) enn markedet.

Meglerhuset nedjusterer kursmålet fra 170 til 100 kroner og endrer anbefalingen fra kjøp til hold.

Analysefakta Aksje: Nordic Semiconductor

Meglerhus: Pareto

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 100 (170)

Selv om Nordic Semiconductor produserer de fleste chipene hos TSMC i Taiwan, og disse er unntatt toll, importeres de vanligvis som ferdigmonterte produkter fra Asia – inkludert land som nå også rammes av toll, som India, Vietnam og Malaysia.

Pareto forventer derfor at selskapets guiding for andre kvartal vil bli negativt påvirket, og ser høy estimatusikkerhet i lys av mulige endringer i tollpolitikken.