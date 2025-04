Megler om tech-aksjer: – Totalt fravær av interesse

Det har vært forferdelige tider i halvlederaksjer den siste tiden.

Halvlederindeksen i USA (SOX) hadde sitt største todagers fall på 40 år i løpet av torsdag og fredag, og falt 17 prosent i perioden.

På Oslo Børs har Nordic Semiconductor falt over 16 prosent på tre dager, og Pareto var mandag ute og slaktet kursmålet på aksjen fra 170 til 100 kroner. Meglerhuset nedgraderte også anbefalingen til hold, på grunn av Trump-tollene.

Goldman Sachs er også ute i dag og melder at «det er fullstendig fravær av interesse for halvledere, gitt risikoen for etterspørselsfall».

Det har ikke vært så lav interesse og conviction på lang tid, slås det fast.

Apple-trøbbel

«I tillegg får vi spørsmål om når Apple vil heve iPhone-prisene i USA, med hvor mye, og hvor mye lager de har. Investorene ser ut til å tro på 1,5 måneders lager og 30 prosent prisøkning. Så langt er det ingen unntak fra toll for Apple, til tross for løftet om 500 milliarder dollar i investeringer i USA over fire år. Det som heller ikke vil hjelpe stemningen rundt halvledere, er at Disco akkurat bommet på leveransene», heter det i en kommentar fra TMT-spesialist Sean Johnstone.

Kollega Peter Callahan på TMT-dekningen kunne melde at de fleste innkommende spørsmålene fra kundene i forrige uke, inkluderte: «Hva er greia med halvledere i forbindelse med toll? Er alt allerede priset inn, uansett? … Påvirker dette fallet stemningen rundt AI?»

JPMorgan melder også at «vi er generelt forsiktige til teknologiaksjer … innen teknologisektoren anbefaler vi å fortsette rotasjonen ut av halvledere og inn i programvare … hold deg til kvalitetsaksjer innen teknologi, og styr unna selskaper som ikke er lønnsomme».