– Det ser ut som et skadeskutt gjøkur

Den 19. desember i fjor annonserte Crayon og sveitsiske SoftwareOne fusjonsplanene. I ettertid har det vært stor uenighet mellom selskapet og aksjonær Sverre Bjerkeli om hvorvidt Crayon burde slå seg sammen med sveitserne.

I budet som er annonsert tilbys aksjonærene i Crayon 0,8233 SoftwareOne-aksjer og 69 kroner per Crayon-aksje.

Bjerkeli har blant annet sammenlignet budet med Skjønnheten og udyret , anklaget SoftwareOne for å pynte på regnskapstallene og reist til Sveits for å grille selskapet. Bjerkeli eier selv samlet 2,46 prosent av Crayon-aksjene, ifølge Holdings.

Til Finansavisen har Bjerkeli sagt at han er overbevist om at det ikke blir noe av oppkjøpet.

«Siste krampetrekning»

I helgen kom imidlertid siste kapittel i sagaen, da Crayon-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen publiserte et brev på Linkedin, hvor de argumenterte for hvorfor fusjonen av de to selskapene var god.

SLÅSS FOR FUSJON: Crayon-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen håper fortsatt på at det blir noe av fusjonsplanene mellom Crayon og SoftwareOne. Foto: NTB

På mandag kontret Bjerkeli med å sende ut et nyhetsbrev med tittelen «Ikke særlig godt skrevet». Til Finansavisen sier han at han tror Rugseth og Syversen forstår at budet ikke går gjennom og at «dette fremstår som en siste krampetrekning».

Tilbudsperioden på aksjene rundes av den 11. april.

Aksjekommentator Karl Johan Molnes er heller ikke nådig med fusjonsplanene.

– Det får en til å lure på hva i all verden er det som gjør Crayon så interessert i fusjonere med dette selskapet, som ser ser så utrolig dårlig ut, sier Molnes.