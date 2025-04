Microsoft overtar tronen som verdens største selskap

Microsoft har igjen blitt verdens mest verdifulle børsnoterte selskap, etter at Apple-aksjen har falt 23 prosent på bare fire handelsdager, det skriver CNBC.

Ved børsslutt tirsdag var Microsoft verdt 2,64 billioner dollar, mens Apples markedsverdi hadde falt til 2,59 billioner dollar.



Den kraftige nedgangen kommer etter at president Donald Trump har lagt frem en omfattende tollplan som rammer import fra over 100 land. Markedet har reagert med frykt for resesjon og høyere priser, og Apple er blant de hardest rammede.

Bikket 3 billioners-grensen

Microsoft leverte skuffende inntektsprognoser i januar, men analytikere i Jefferies fremhevet nylig at selskapet er blant dem som er mer isolert fra tollusikkerheten.

Apple, Microsoft og Nvidia var alle tidligere verdsatt til over 3 billioner dollar, men mye har endret seg siden tollusikkerheten.



– Microsoft er blant selskapene vi anser som mer isolert fra tollusikkerheten, sier Jefferies-analytikern.

Microsoft toppet også listen over verdens mest verdifulle selskaper i 2024, før Apple igjen tok ledelsen. Nå har Microsoft tatt tilbake førsteplassen.