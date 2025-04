– Hvis du var en amerikansk investor som skulle bygge et datasenter her, ville du kanskje blitt ganske frustrert over denne utviklingen, legger hun til.

– Du nevnte legalitetsprinsippet. Hvordan mener du dette er brutt?

– Utgangspunktet er at man har rett til å råde over sin eiendom fritt, med mindre det er en tilstrekkelig klar hjemmel for å begrense bruken. I denne saken mener vi at reguleringsplanen ikke gir tilstrekkelig klare retningslinjer for å begrense aktiviteten til produksjon av fysiske varer, sier Solseth.

Usikker på anke

Selv om Solseth og klienten er uenige i dommen, er det likevel ikke sikkert at dommen blir anket til Høyesterett.

– Å anke til Høyesterett innebærer både en kostnadsrisiko og en vurdering av om det er fornuftig å bruke tid og ressurser på det. Å drive næringsvirksomhet handler ikke bare om å ha rett, men også om å ta økonomiske valg. Så en anke er fortsatt ikke avgjort, sier advokaten.

Staten ble tilkjent 176.000 kroner i sakskostnader for behandlingen i to instanser.

– Kommunal- og distriktsdepartementet er fornøyd med dommen. Det er naturlig å vente med å kommentere eventuelle konsekvenser inntil den er rettskraftig og endelig, sier advokat Nora Mageli fra Regjeringsadvokatene som representerte staten og Kommunald- og distriktsdepartementet.

Kattevideoer foran våpen

Dette er ikke første gang i år datasentre vekker sterke følelser i Norge. I starten av mars rykket adm. direktør Morten Brandtzæg i Nammo ut og sa han var bekymret for manglende strømkapasitet.

– Det ser fortsatt ut til at staten mener kattevideoer er viktigere enn ammunisjon til Ukraina og vårt eget forsvar, sa Brandtzæg til DN da.

Brandtzægs kommentarer kom etter at Tiktok hadde fått godkjent planer for 150 megawatt, til tross for at det totale forbruket i regionen kun er 800 megawatt. Dette gjør at Nammo må vente 5–10 år på nødvendig strømkapasitet, noe som ifølge Brandtzæg betyr at «lagring av kattevideoer blokkerer for at vår industri kan få mer strøm.»

Nammo-sjefen mente at politikerne må prioritere tildelingen av strøm til kritiske kapasiteter som våpenproduksjon og sykehus.