Donald Trumps nominerte til å lede NASA sa under en høring i Senatets handelskomité onsdag at han vil jobbe for å sende astronauter til både Mars og månen, skriver The Wall Street Journal.

Jared Isaacman sier han støtter Mars-initiativet – et krevende prosjekt som er blitt fremmet av Trump – samtidig som han vil fremme det lenge forsinkede Artemis-programmet, som har som mål å lande mennesker på månen igjen.

Vil beholde ISS

– Vi trenger ikke ta et binært valg mellom månen og Mars, sier Isaacman.

– Jeg tror vi kan jobbe parallelt med disse innsatsene.

Isaacman, en 42 år gammel entreprenør innen romfart som deltok på private romferder med SpaceX i 2021 og 2024, kaller Mars-ferden en prioritet. Han sa også at han ønsket å opprettholde bruken av Den internasjonale romstasjonen (ISS).

– Vi må utnytte romstasjonen mens vi fortsatt har den, sier Isaacman.

Noen av uttalelsene står i kontrast til synspunktene til Elon Musk, som ønsker å pensjonere romstasjonen tidligere enn NASAs nåværende plan, som går ut på å avvikle den rundt 2030, skriver WSJ.

Kan bli historisk

NASA har lenge jobbet med Artemis-programmet, som først skal sende astronauter tilbake til månens overflate før en reise til Mars vurderes. Programmet har vært preget av forsinkelser og budsjettoverskridelser, og så langt har NASA kun gjennomført én Artemis-ferd – en testflyvning i 2022.

Senatskomiteen forventes å stemme over Isaacmans nominasjon senere denne måneden. Hvis han blir bekreftet, vil han bli den yngste NASA-direktør noensinne, skriver WSJ.

Isaacman understreket at han ønsker å unngå interessekonflikter med SpaceX, som har flere kontrakter med NASA. Han har investert i SpaceX og hatt romferdekontrakter med selskapet. I nominasjonsdokumentene opplyser han at han har solgt aksjene sine i SpaceX, og at han vil avslutte alle kontrakter med selskapet dersom han blir bekreftet som NASA-sjef.