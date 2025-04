– Folketrygdfondet vil stemme for det fremlagte budet på Crayon da vi mener dette er det alternativet som best ivaretar våre aksjonærinteresser. Strategisk representerer transaksjonen en mulighet for selskapet til å bli en del av en større enhet med økt internasjonal rekkevidde. Samtidig foreslås det å videreføre notering på Oslo Børs, noe som er avgjørende for at vi skal kunne beholde vår eierposisjon og ta del i framtidig verdiskaping, sier aksjedirektør i Folketrygdfondet Karl Mathisen til Finansavisen.

Fondet er Crayons desidert største aksjonær med 12 prosent av de utestående aksjene, verdsatt til rundt 1,2 milliarder kroner.

Budfristen går ut klokken 16.30 i dag, fredag 11. april.

Omstridt fusjon

Fusjonen mellom Crayon og Softwareone er mildt sagt omstridt.

«Det er ingen sammenlignbare selskaper i hele verden som har så mye «bullshit earnings» i rapportene sine som SoftwareOne har,» sa storaksjonær Sverre Bjerkeli til Finansavisen i begynnelsen av februar. Han har konkludert med et rungende nei til budet.

Den sammenslåtte årlige inntekten er estimert til 1,6 milliarder sveitserfranc – omtrent 20 milliarder kroner. Kostnadsbesparelsene kan komme opp mot 1,2 milliarder kroner innen 18 måneder.

I helgen sendte grunnleggerne Jens Rugseth og Rune Syversen ut et brev for å overbevise aksjonærene om å godta Crayon-bud.

«Det gjeldende tilbudet representerer et bytteforhold som åpenbart er i Crayons-aksjonærenes favør. Styret i Crayon har enstemmig anbefalt tilbudet, og vi stiller oss fullt og helt bak deres beslutning», het det i brevet.

– En siste krampetrekning

Bjerkeli brukte ikke lang tid på å svare. Mandag var han ute med et nytt nyhetsbrev.

– Jeg tror de forstår at budet ikke kommer til å gå igjennom, så dette fremstår som en siste krampetrekning. Jeg tror de er nervøse, og det med god grunn. Personlig ble jeg ikke noe klokere av å lese brevet, sa Bjerkeli.

Han tror fortsatt ikke at Crayon har fått øye på alle skjelettene i skapet hos SoftwareOne. Videre mener Bjerkeli at det finnes industriell logikk bak en sammenslåing, men at historien viser at SoftwareOne og Crayon ikke har lyktes med å skape verdier gjennom oppkjøp – og at historien neppe er «annerledes denne gangen».