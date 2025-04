De nye unntakene ble kunngjort sent fredag av USAs toll- og grenseetat CBP. I et varsel til speditører la de ut en liste over tollkoder, varegrupper som vil bli unntatt fra avgiftene. Unntakene har tilbakevirkende kraft fra midnatt 5. april.

CBP lister opp 20 produktkategorier, inkludert den svært brede koden 8471. Den omfatter alle datamaskiner, bærbare datamaskiner og utstyr for automatisk databehandling. Den inkluderer også annet utstyr som minnebrikker og flatskjermer.

Varselet ga ingen forklaring på Trump-administrasjonens trekk, men kunngjøringen en sen fredagskveld gir en velkommen lettelse for store amerikanske teknologiselskaper.

Lettelse for TSMC

Produktene som nå får unntak, lages i stor grad utenfor USA. De ekskluderes både fra Trumps påslag på Kina-tollen på 125 prosent og hans grunntoll på 10 prosent fra nesten alle andre land.

Produktene som ikke vil være underlagt Trumps nye tollsatser, inkluderer også maskiner som brukes til å lage databrikker, skriver Bloomberg.

Dette unntaket er særlig viktig for selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), som er verdens ledende produsent av de mest avanserte prosessorene. De har kunngjort etableringer og investeringer i USA og trenger å importere slike maskiner for å få produksjon i gang.

Den svært viktige databrikkeproduksjonen på Taiwan ble også holdt utenfor tollregimet som Trump kunngjorde for halvannen uke siden, men onsdag satte på pause i 90 dager.

Kompliserte utregninger

Hvordan de nye tollsatsene faller ut, er langt mer komplisert enn det kan se ut til ved første øyekast. The New York Times har laget en oversikt over hvordan de vil ramme forskjellige varetyper fra Kina.

Et eksempel er sprøyter og nåler, som rammes av en toll på 245 prosent. Denne varegruppen hadde allerede 100 prosent toll fra før. På toppen av dette kommer den såkalte fentanyl-tollen på 20 prosent. Til sist tilføyes den nye tollsatsen på 125 prosent som Trump har innført.

Tollen som amerikanske myndigheter krever inn av importøren, er dermed på nesten to og en halv gang det produktet koster.

Et annet eksempel avisen nevner, er dørhengsler til biler. Disse omfattes av aluminiumstoll og tollen på bildeler og unntas dermed fra 125 prosents-tollen. Men siden de hadde en tollsats fra tidligere og også ilegges såkalt fentanyltoll, blir tollsatsen totalt på 67 prosent.

I den andre enden av spekteret er barnebøker, som ikke avkreves importtoll i USA. Tollsatsen på disse er dermed null.