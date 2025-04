I USA står plattformen for over halvparten av reklameinntektene til Meta-konsernet, som også eier Facebook.

Mandag starter en historisk kamp for Meta og deres advokater for å bevise at de med deres sosiale medier-plattformer ikke ødelegger for konkurranse fra andre hold.

Antitrustrettssaken kommer etter at det føderale forvaltningsorganet FTC gikk til sak mot det som het Facebook i 2020, i Donald Trumps første presidentperiode. I et søksmål påstår FTC at selskapet kjøpte Instagram og WhatsApp for å knuse annen konkurranse og etablere et ulovlig monopol innen sosiale medier.

Systematikk i oppkjøp?

Det er disse to bitene av Meta-konsernet som Zuckerberg kan tvinges til å kvitte seg med, skulle FTC vinne frem med sitt syn om at Facebook har gått systematisk til verks for å kjøpe selskaper sett på som en potensiell trussel.

– Ute av stand til å opprettholde monopolet sitt ved å konkurrere rettferdig, tok selskapets ledere tak i den eksistensielle trusselen ved å kjøpe opp nye innovatører som lyktes der Facebook mislyktes, hevder FTC.

Facebook kjøpte Instagram i 2012, da det fortsatt var en enkel og reklamefri bildedelingstjeneste, til 1 milliard dollar. Prisen ble sett på som svimlende da, men kjøpet har senere vist seg å være lønnsomt.

To år senere kjøpte Facebook meldingstjenesten WhatsApp for 22 milliarder dollar.

Bruker Kina som argument

Meta mener søksmålet fra staten strider mot virkeligheten.

– Bevisene under rettssaken vil vise hva hver 17-åring i verden vet. Instagram, Facebook og WhatsApp konkurrerer med kinesiskeide TikTok, YouTube, X, iMessage og mange andre.

– Mer enn ti år etter at FTC gjennomgikk og godkjente våre oppkjøp, sender kommisjonens handling i denne saken meldingen om at ingen avtale noen gang er endelig. Reguleringsmyndigheter bør støtte amerikansk innovasjon i stedet for å forsøke å bryte opp et stort amerikansk selskap og ytterligere gi fordeler til Kina på kritisk viktig områder som KI, skriver Meta i en uttalelse.

Metas skjebne vil bli avgjort i Washington av den amerikanske dommeren James Boasberg, som sent i fjor avviste Metas anmodning om at saken måtte avvises.