Ericsson-aksjen gjør et byks på Stockholm-børsen tirsdag etter at den svenske telekom-kjempen la frem kvartalstall som overgikk analytikernes forventninger, skriver Bloomberg.

Justert driftsresultat før renter og skatt var 6,21 milliarder svenske kroner i første kvartal, vesentlig høyere enn gjennomsnittet av analytikernes estimater, innhentet av Bloomberg, på 5 milliarder.

Justert bruttomargin overgikk også forventningene og endte på 48,5 prosent for kvartalet, mens analytikere hadde forventet 45,9 prosent.

Ved børsåpning spratt Ericsson-aksjen opp, og var 11 prosent opp på det meste, til 81,48 svenske kroner på Stockholms-børsen. Det er det største intradaghoppet for Ericsson siden 15. oktober.

Toll tynger

Selskapet forventer at toll vil ha en negativ innvirkning på nettverksvirksomheten på rundt 1 prosentpoeng. For andre kvartal forventes en justert bruttomargin på mellom 48 prosent og 50 prosent.

– I et globalt landskap preget av endringer i handel og makroøkonomisk usikkerhet, fortsetter vi å fokusere på det vi kan kontrollere og å levere til våre kunder, sier Ericssons adm. direktør Börje Ekholm.

Ericsson (Mrd.. SEK) 1. kv. /'25 1. kv. /'24 Omsetning 55 53,3 Justert driftsresultat 6,21 5,1 Netto inntekt 4,2 2,6

– Vi er ikke immune, men vi er motstandsdyktige, med en godt diversifisert produksjon nær kundene og fleksibilitet til å tilpasse oss endringer over tid, legger han til.

Ericsson og den finske rivalen Nokia har hatt utfordringer de seneste to årene, ettersom teleoperatører har utsatt oppgraderinger til 5G-nettverk. Markedet har hatt enkelte lyspunkter, blant annet 5G-utbyggingen i India i 2022, men økende geopolitisk usikkerhet og proteksjonisme har tynget bransjen, skriver Bloomberg.

Da USA innførte nye tollsatser, falt Ericsson-aksjen så mye som 15 prosent ettersom Nord-Amerika sto for omtrent 30 prosent av selskapets inntekter i 2024. Men ifølge Ekholm har selskapet jobbet med å diversifisere forsyningskjeden for å «redusere potensielle forstyrrelser». Dette inkluderer bygging av en fabrikk i Texas for å produsere 5G-utstyr til amerikanske kunder.