Beskyldes for brudd på konkurranseregler

Bakgrunnen er avtaler som har sikret at Google-apper er installert på mobiltelefoner med operativsystemet Android.

Ifølge den japanske reguleringsmyndigheten JFTC har Google sørget for at appbutikken Google Play er blitt installert sammen med Google-nettleseren Chrome som en pakkeløsning.

JFTC slår fast at Google har brutt konkurranselovgivningen og gir det amerikanske selskapet ordre om å endre praksis. Selskapet får imidlertid ikke noen bot i denne omgang.

Google Japan sier de er skuffet over avgjørelsen og at de nå vil vurdere hva de skal gjøre videre.

Også i USA og EU har myndighetene beskyldt Google for å ha en for dominerende posisjon og undergrave fri konkurranse. I november i fjor – et par måneder før Donald Trump overtok som president – ba amerikanske myndigheter en domstol gi Google ordre om å selge nettleseren Chrome.