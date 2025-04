Dobling av AI-bruk i staten på halvannet år

– Kunstig intelligens er et av kjerneverktøyene for å fornye og forbedre offentlig sektor. Bruk av ny teknologi kan frigjøre tid, øke kvaliteten på tjenestene og sikre at vi kan bruke folkene våre der de trengs mest, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Tall fra Arbeidsgiverbarometeret i staten viser at 70 prosent av statlige virksomheter – altså departementer, direktorater, universitetet, høyskoler og andre offentlige institusjoner – nå bruker AI-teknologi i arbeidshverdagen sin.

Da en tilsvarende undersøkelse ble gjort høsten 2023, svarte 34 prosent det samme.

Blant annet brukes AI til utforming av stillingsannonser, saksbehandling, tjenesteutvikling, analysearbeid og oversetting, ifølge Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Regjeringen har som mål at 80 prosent av offentlige virksomheter skal ha tatt i bruk AI i løpet av dette året.