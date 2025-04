Teknologiselskap investerer 171 millioner i børstaper

poLight har inngått en strategisk investeringsavtale med Q Technology, som har spesialisert seg på kameramoduler for globale selskaper. I henhold til investeringsavtalen vil poLight utstede litt over 63,74 millioner nye aksjer til Q Tech, til en tegningskurs på 2,69 kroner stykket, noe som gir nesten 171,5 millioner kroner i frisk kapital.

Sikrer en tredjedel av aksjene

I en børsmelding fremgår det at emisjonen vil representere omtrent 32,97 prosent av poLights utestående aksjer etter at den er gjennomført. Q Tech vil også få muligheten til å nominere to medlemmer til poLights styre.

Gjennomføringen av den rettede emisjonen må først godkjennes på selskapets generalforsamling, som forventes avholdt 21. mai.

Storaksjonærer sier ja

Selskapets største aksjonær, Investinor Direkte AS, og LHH AS, som eier henholdsvis 10,42 prosent og 5,01 prosent av selskapets aksjer, har forpliktet seg til å stemme for emisjonen og tilhørende vedtak på generalforsamlingen.

Etter den rettede emisjonen kan selskapet gjennomføre en påfølgende emisjon på inntil 19,12 millioner nye aksjer til eksisterende aksjonærer i poLight.

Hittil i år har poLight-aksjen falt nesten 45 prosent på Oslo Børs.