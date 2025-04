Apple kom Trumps toll i forkjøpet

Tall fra det indiske tollvesenet viser at eksporten av iPhoner til USA i mars var like stor som i januar og februar til sammen. Verdien av telefonene var på minst 20 milliarder kroner.

Trump varslet i mars 26 prosent toll på alle varer fra India, noe som rett nok var en mye lavere tollsats enn det som ble Kina til del.

Siden har Trump rett nok satt tollsatsene på pause i tre måneder, men ikke for varer fra Kina.

Trump har rett nok innført tollunntak for mobiltelefoner og enkelte andre elektroniske produkter fra Kina, men truer med at dette bare vil være et kortvarig unntak.