Nvidia varsler tap på 5,5 milliarder dollar

Amerikanske myndigheter underrettet Nvidia i forrige uke om at selskapet må søke om å få tildelt lisenser for å kunne eksportere H20-databrikkene til Kina. Bakgrunnen for eksportkontrollen er at myndighetene i USA er bekymret for at denne brikketypen kan bli brukt i superdatamaskiner i Kina.

Det opplyser Nvidia selv i et varsel til det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC). Nvidia-aksjen falt rundt 6 prosent i etterhandelen tirsdag etter selskapets kunngjøring, melder Reuters.

KI-brikken H20 er blant Nvidias mest populære databrikker.

Selskapet utviklet brikken slik at den skulle ligge så tett opp til begrensingen som mulig etter at myndighetene i USA tidligere varslet eksportkontroll på de mest avanserte databrikkene, slik at selskapet fortsatt kunne selge den til Kina.

Kinesiske giganter som Tencent, Alibaba og Tiktok-eier ByteDance har utvidet H20-bestillingene som følge av stor etterspørsel for kostnadseffektive KI-modeller fra DeepSeek, meldte Reuters i februar.

Nvidia opplyser til SEC at selskapet har fått beskjed om at det nye lisenskravet gjelder på ubestemt tid. Det fremgår ikke hvor mange, hvis noen, lisenser amerikanske myndigheter kan komme til å innvilge Nvidia.

(NTB)