Tesla har stanset leveransene av komponenter fra Kina til USA for sin nye Cybercab og el-lastebilen Semi, melder Reuters.

Bakgrunnen er naturligvis den kraftige økningen av tollsatsene. Tollen som opprinnelig var 34 prosent ble hevet til 145 prosent fra onsdag i forrige uke, noe som ifølge Tesla har gjort kostnadene «uholdbare.»

Stansen kan ifølge nyhetsbyrået forsinke Teslas mål om å starte opp prøveproduksjonen av begge modellene i oktober 2025. Serieproduksjonen var i utgangspunktet planlagt til 2026, med produksjon av Cybercab i Texas og Semi-lastebilen i Nevada.

To Reuters-kilder påpeker at Teslas USA-fabrikker i løpet av de to siste årene har økt innkjøpene av deler hos nord-amerikanske leverandører, med en potensiell amerikansk toll mot Kina i bakhodet.

Det er ikke klart hvor lenge suspensjonen av leveranser fra Kina vil vare.

Musk ville stanse Trump

Tesla blir som kjent ledet av president Donald Trumps nære allierte Elon Musk. To kilder hevdet overfor Washington Post i forrige uke at Musk hadde forsøkt å få Trump til å droppe innføringen av global toll på varer som importeres til USA.

Kort tid etter pauset Trump gjengjeldelstollen overfor mange land, men bøyde ikke av overfor Kina.

Musk bidro med store pengesummer til Trumps valgkamp, og fikk etter innsettelsen ansvaret for å lede et nyopprettet effektiviseringsdepartement (Doge) som siden har markert seg med massive og kontroversielle kutt i offentlige arbeidsplasser.

Det har vært spekulert i om Musk kan være på vei ut av rollen, og Det hvite hus har ifølge NTB bekreftet at han får en mindre profilert politisk rolle når arbeidet i Doge er over.