Mark Zuckerberg beskrev TikTok som en «svært akutt» trussel mot Meta da appen fikk fotfeste i 2018. Uttalelsen kom under hans tredje dag i vitneboksen i den amerikanske konkurransetilsynets (FTC) monopolrettssak, skriver Bloomberg.

«Vi observerte at veksten vår bremset dramatisk etter hvert som TikTok ble populær. Dette har vært en topp prioritet for selskapet i flere år,» sa Meta-sjefen.

Zuckerberg har blitt utspurt i over syv timer av FTCs advokater, som forsøker å bevise at Meta kjøpte opp konkurrenter som Instagram og WhatsApp for å unngå konkurranse, ikke for å innovere. FTC ønsker å tvinge Meta til å selge appene.

Meta-sjefen hevdet at selskapet konkurrerer bredt med plattformer som YouTube, Telegram, LinkedIn og Apples iMessage, ikke bare Snapchat, som FTC mener er den eneste reelle konkurrenten innen deling med venner og familie.

Betydningen av nettverkseffekter

En del av FTCs sak bygger på nettverkseffekter, der et stort brukergrunnlag gjør det vanskelig for konkurrenter å vokse.

Dommer James Boasberg stilte spørsmål ved om dette fortsatt har like stor betydning:

«Hvor mye betyr det egentlig at vennene dine er på en plattform, hvis du kan sende innhold på tvers?»

Zuckerberg svarte:

«Disse appene fungerer nå primært som oppdagelsesplattformer. Folk kan ta med seg innholdet videre til meldingsplattformer.»

Dersom FTC vinner frem, kan Meta bli pålagt å splitte ut Instagram og WhatsApp, noe som vil kunne koste selskapet flere hundre milliarder dollar og ryste teknologibransjen.