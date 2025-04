I starten av april meldte Bloomberg at «verdens viktigste selskap», altså halvlederprodusenten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), og amerikanske Intel hadde foreløpig blitt enige om et «joint venture», der de skulle etablere et felles selskap som skulle drive Intels produksjonsanlegg.

Som en del av forhandlingene hadde TSMC diskutert å dele noe av deres teknologi, i bytte mot en eierandel på rundt 20 prosent i Intel.

Nå avviser derimot TSMC rapportene om at de er i samtaler med den amerikanske teknologikjempen.

«TSMC er ikke i noen form for diskusjoner med andre selskaper om fellesforetak, teknologilisenser eller teknologi» uttalte konsernsjefen C.C. Wei under selskapets kvartalspresentasjon onsdag. Det skriver CNBC.

Spenninger i industrien

Samarbeidsryktene mellom TSMC og Intel har oppstått samtidig som Trump jobber for å flytte mer av produksjonen tilbake til USA gjennom et omfattende tollregime.

Eksempelvis har det amerikanske handelsdepartementet nylig startet en gransking av import av halvledere, som potensielt kan føre til nye tollsatser for halvlederindustrien.

Trump har også strammet inn mulighetene for Nvidia til å eksportere halvledere til Kina . Selskapet melder at innstramningen vil resultere i et kvartalsmessig tap på 5,5 milliarder dollar knyttet til restriksjonene på eksporten av AI H20-chipper.

«Trump-administrasjonen strammer inn på Nvidias muligheter til å selge halvledere («chips») til Kina. Innstramningen gjelder AI H20, en modifisert halvleder som ble laget spesifikt for det kinesiske markedet, etter at Biden-administrasjonen i 2022 innførte forbud mot å eksportere de mest avanserte halvlederne til Kina», skrev DNB Markets i en oppdatering.