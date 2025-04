Strømmegiganten Netflix knuser forventningene

Netflix har like etter stengetid på Wall Street lagt frem sine tall for første kvartal, som viser et resultat pr. aksje på 6,61 dollar. Det er ifølge CNBC langt over analytikernes spådommer om et resultat på 5,71 dollar pr. aksje.

Inntektene vokste 13 prosent til 10,54 milliarder dollar, mot ventet 10,51 milliarder.

I motsetning til tidligere holder strømmegiganten kortene tett til brystet når det gjelder kvartalsvise abonnentdata. Årsaken skal være endret strategi for å skifte fokus mot inntekter og andre økonomiske beregninger.

Netflix har dermed sparket i gang resultatsesongen for de store teknologiselskapene på Wall Street. Selskapet skiller seg imidlertid ut ettersom aksjen før resultatfremleggelsen hadde steget 7,9 prosent siden nyttår, mens det bredere markedet har falt med omtrent 10,3 prosent. De siste tolv månedene er Netflix-aksjen opp over 55 prosent.

Netflix stiger i etterhandelen torsdag ytterligere 3,70 prosent.

Stor forventninger

I forkant av resultatfremleggelsen kunne CNBC melde at analytikerne hadde høye forventninger til Netflix' førstekvartal. Mye grunnet selskapets egne mål om å nå en markedsverdi på en bilion dollar og doble inntektene innen 2030.

I torsdagens kvartalsrapport påpeker Netflix at de opprettholder sin guiding for inntektene i 2025 på mellom 43,5 og 44,5 milliarder dollar.

«Det har ikke vært noen vesentlig endring i våre generelle utsikter», skriver selskapet.

Ifølge flere analytikere er Netflix stort sett resesjonsikker aksje gitt den abonnementsbaserte tjenesten, som ikke er direkte påvirket av amerikanske tollsatser eller avgifter fra andre land.