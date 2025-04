Skjermen er blant det som overrasker mest. For under 5000 kroner får du en buet OLED på 6,78 tommer, med 120 Hz oppdateringsfrekvens og en lysstyrke på hele 4000 nits. Det gjør at skjermen holder seg synlig selv i sterkt sollys, og det ser rett og slett bra ut. Farger og kontrast holder et høyt nivå, og kombinasjonen av skarphet og flyt gjør det både enkelt og behagelig å bruke telefonen til alt fra scrolling til video.