Lover 520 km etter fem minutters lading

Det melder Financial Times mandag. Contemporary Amperex Technology Co (CATL) skal ha lansert oppgraderte batterier som de hevder kan lades opp raskere enn battericellene fra rivalen BYD, som i mars overrasket hele bransjen da de lanserte et nytt batterisystem som skal kunne gi en rekkevidde på om lag 470 km etter fem minutters lading. CATL påstår de skal kunne gi en rekkevidde på 520 km på samme ladeperiode.

Begge selskapene ligger ifølge avisen langt foran vestlige konkurrenter. For eksempel kan bilmodellene til Tesla på det raskeste lades opp til en rekkevidde på om lag 320 km på 15 minutter, mens Mercedes-Benz' nye CLA-sedan skal kunne gi 325 km på 10 minutters lading.

CATLs andre generasjons Shenxing-batteri skal ifølge selskapet gi en rekkevidde på 800 km på én lading, og oppnå en maksimal ladehastighet på 2,5 km pr. sekund.

Selskapet skal ha opplyst på en bilmesse at det nye Shenxing-batteriet vil bli installert i mer enn 67 elbilmodeller i løpet av året.

CATL skal også ha lansert et nytt natrium-ionebatteri, som etter planen skal settes i masseproduksjon senere i år. Det nye batterimerket heter Naxtra, og skal kunne gi en rekkevidde på om lag 200 km for en hybridbil og 500 km for en elbil.

Natrium-ionebatterier blir sett på som et billigere og tryggere alternativ til litiumbaserte batterier, fordi de fungerer bedre både ved svært høye og lave temperaturer. Ifølge Financial Times skal de imidlertid være mindre effektive enn litiumbatterier frem til nå.