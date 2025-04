Toppsjefen går på dagen

Ole Kristian Sivertsen går av som adm. direktør i Desert Control med umiddelbar virkning. Han har vært selskapets toppsjef siden 2019.

Samtidig melder Desert Control at styret har utnevnt James E. Thomas som ny toppsjef.

James E. Thomas er styremedlem i Desert Control og selskapets største aksjonær. I en børsmelding fremgår det at Thomas har hatt lederroller i Goldman Sachs og Warburg Pincus, og at han er medgründer av Thomas, McNerney & Partners.

– Ny fase

– Når selskapet nå går inn i en ny fase med inntektsvekst i USA og Midtøsten, bringer James E. Thomas med seg en unik kombinasjon av strategisk innsikt, finansiell styrke og dypt engasjement. Hans lederskap vil styrke vår kommersielle fremdrift og forsterke selskapets grunnlag for langsiktig vekst og verdiskaping, sier styreleder Lars R. Eismark i en melding.

Børstaper

I april 2021 ble Desert Control notert på Euronext Growth, og i januar 2022 nådde aksjen en toppnotering på litt over 40 kroner. Siden har pilen pekt nedover.

September 2023 hentet selskapet 67,5 millioner kroner i frisk kapital ved å utstede 10 millioner nye aksjer til en kurs på 6,75 kroner stykket.

– Lærerikt

«Man kan alltid diskutere om et selskap som fortsatt er i startupfasen passer på børs. Men jeg vil definitivt si at noteringen har vært vellykket. I hvert fall har det vært veldig lærerikt», sa Ole Kristian Sivertsen i et intervju med Finansavisen juni 2024.

Tirsdag sluttet aksjen på 6,84 kroner, noe som gir en markedsverdi på 368 millioner kroner.

Desert Control har laget en flytende leire som gjør at toppjord, sandholdig jord og ørkensand får tilbake evnen til å holde på vann og næringsstoffer.