OpenAI vil kjøpe Chrome

Under en rettshøring tirsdag bekreftet Nick Turley, produksjef for ChatGPT, at OpenAI ville være interessert i å kjøpe Googles Chrome-nettleser dersom en føderal domstol pålegger at Google må selge den.

Interessen for Chrome kommer som følge av en rettssak der Google er anklaget for monopolvirksomhet innen søkemarkedet. Justisdepartementet har foreslått flere tiltak for å motvirke Googles dominans, inkludert tvangssalg av Chrome. Hvis domstolen pålegger salget, vil det være den første rettsordrede oppdelingen av et stort amerikansk selskap siden AT&Ts oppsplitting på 1980-tallet, skriver Bloomberg.

Turley understreket at en eventuell integrering av ChatGPT i Chrome kunne gi en betydelig forbedret brukeropplevelse og introdusere et «AI first» miljø for brukerne.