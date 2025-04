Fersk sjef tar grep: Tusenvis kan miste jobben

Den amerikanske chipgiganten Intel vil denne uken varsle kutt av mer enn 20 prosent av arbeidsstyrken, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Kuttene gjøres angivelig for å minske byråkratiet internt, strømlinjeforme ledelsen og gjenopprette en ingeniørdrevet kultur.

Ved utgangen av 2024 hadde 108.900 ansatte, ned fra 124.800 ett år tidligere.



Intel har over tid mistet et teknologisk forsprang til konkurrentene, spesielt Nvidia, som nå dominerer markedet for AI-brikker. Det har bidratt til tre år på rad med fallende salg og økende underskudd for Intel, skriver nyhetsbyrået.

Kursrally etter sjefsbytte

Nedbemanningen blir det første store omstillingsgrepet fra Lip-Bu Tan (65), som i mars ble utnevnt til ny konsernsjef i Intel etter Pat Gelsinger.

Sjefsbyttet utløste Intel-aksjens største kursoppgang på flere år, og analytikere var fulle av lovord om Tan da ansettelsen var blitt kjent.

Under Intel Vision-konferansen i forrige måned uttalte den ferske Intel-sjefen at Intel må erstatte ingeniørkompetansen selskapet har mistet, forbedre balansen samt tilpasse produksjonsprosesser bedre med hensyn til potensielle kunders behov.

Etter planen vil Intel offentliggjøre førstekvartalstall torsdag denne uken, der Tan kan kommunisere mer om sin strategi for teknologikjempen.