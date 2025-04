Analytiker jubler over Tesla: – Stemningen har bunnet ut

«Vi tror utsiktene for aksjen fremover vil bedres, ettersom både leveranser og stemningen kan være i ferd med å nå bunnen samtidig», skriver Deutsche Bank etter Teslas kvartalstall tirsdag kveld.

Analytiker Edison Yu skriver at kvartalstallene var bedre enn fryktet, til tross for at fasiten var et godt stykke under sell-side-forventningene, med topplinje på 19,34 milliarder dollar mot ventet 21,37 milliarder. Justert inntjening pr. aksje endte på 27 cent mot ventet 43 cent. Storbanken er blant de mer optimistiske meglerhusene som dekker aksjen, med et kursmål på 345 dollar.

Gladmelding

Deutsche merker imidlertid noen lyspunkter i regnskapene, som fri kontantstrøm, bilmargin uten kreditter og god kostnadskontroll på drift og råvarer. Men den store gleden for aksjonærene var ifølge Deutsche:

«Elon Musk har uttalt at han vil redusere sin involvering i Doge, noe vi tror mange investorer vil tolke positivt.»

Robotaxi-satsingen – selvkjørende biler som henter passasjerer – får også pluss i rapporten til Deutsche. Tjenesten skal først lanseres i Austin i juni, med Model Y som hovedkjøretøy, og skaleres opp utover året. Brukerne vil få tilgang via app, og fjernoperatører skal kunne bistå ved problemer.

Kutter kursmålet

Goldman-analytiker Mark Delaney skriver at rapporten var blandet, med svakere enn ventet inntjening og usikkerhet rundt toll. Han forventer nå lavere leveringstall på biler i 2025–2027. Om robotaxi noteres det at oppstarten kun skal inkludere 10–20 kjøretøyer. Delaney tror økt programvareinntekt fra FSD (Full Self-Driving) over tid kan bidra til forbedret lønnsomhet. Kursmålet kuttes fra 260 til 235 dollar, med en holdanbefaling.

Goldman-trader Eric Mihelc melder at den positive kursreaksjonen på rundt 6 prosent er støttet av økt risikovilje i markedet, lave forventninger og at Elon Musk har lovet å trekke seg «betydelig» tilbake fra arbeidet sitt med den amerikanske regjeringen for å fokusere på Tesla, da arbeidet hans med Doge «stort sett er ferdig».

JPMorgan-sektorspesialist Paige Hanson skriver: «Bruttofortjenestemargin på bilsalg (eksklusive kreditter) på 12,5 prosent – en positiv overraskelse sammenlignet med buyside-forventninger på rundt 10 prosent.»

«Det mest avgjørende for hvordan aksjen utvikler seg i ukene fremover, blir trolig budskapet rundt robotaxi-lanseringen», la hun til.