SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Torsdag morgen var det AutoStores tur til å legge frem resultatene for første kvartal. Det meste av fokuset til analytikerene var i forkant av rapporten var rettet mot ordreinngangen, som sier mye om farten i selskapet.

For første kvartal endte ordreinngangen på 141 millioner dollar, ned fra 183 millioner dollar første kvartal 2024.

På forhånd anslo analytikerne en ordreinngang på 153 millioner dollar, ifølge konsensusestimater innhentet av AutoStore blant 13 meglerhus.

Samtidig landet omsetningen i kvartalet på 86 millioner dollar, ned fra 138 millioner samme kvartal året før, og ned fra 165 millioner i fjerde kvartal. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 139 millioner dollar.

Samtidig falt driftresultatet med 83 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor til 7,8 millioner dollar. Det er også betraktelig lavere enn ventet fra analytikerkorpset, som spådde et driftsresultat på 46 millioner dollar.

Kvartalet endte samtidig med et resultat etter skatt på minus 2,7 millioner dollar, ned fra positive 20,6 millioner dollar i første kvartal 2024. Analytikerne ventet her et resultat før skatt på 29 millioner dollar.

AutoStore (Mill. USD) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 85,9 138,1 Driftsresultat 7,8 46,2 Resultat før skatt −3,4 26,3 Resultat etter skatt −2,7 20,6

Går i sparemodus

Ifølge konsernsjefen Mats Hovland Vikse ser AutoStore nå på å fornye deres kommersielle funksjon gjennom et nytt lederskap, øke veksten i «AutoStore-as-a-service» og iverksette kostnadsbesparende tiltak som skal redusere de årlige driftskostnadene med omtrent 10 millioner dollar.

– Disse tiltakene er rettet mot å opprettholde høy lønnsomhet, styrke vår konkurranseposisjon og støtte langsiktig vekst og motstandsdyktighet, sier Vikse i meldingen.

Videre skriver selskapet i rapporten at kundene viser noe forsiktige med å forplikte seg til å investere i lagerautomatisering gitt usikkerheten rundt det globale handelsbildet. Dette bidrar til lengre salgsprosesser, ettersom kunder velger å enten utsette eller avstå helt fra å investere i selskapets løsninger.

Med andre ord venter selskapet at kundene vil være med forsiktige i 2025 etter de nye Trump-tollene.

Selskapet har valgt å ikke legge ved guding for verken andre kvartal eller året som en helhet.