Elon Musk-dominerte Neuralink planlegger innhenting av 500 millioner dollar i en finansieringsrunde som priser selskapet til 8,5 milliarder dollar før penger, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

NEURALINK-SJEF: Jared Birchall styrer også Elon Musks «family office.» Foto: Bloomberg

Innledende samtaler med potensielle investorer er i gang, men én av kildene advarer om at vilkårene ikke er ferdig fremforhandlet og fortsatt kan endre seg.

Vilkårene peker altså enn så lenge mot en prising på 9 milliarder dollar for selskapet som – ifølge PitchBook-tall nyhetsbyrået viser til – var verdsatt til 3,5 milliarder dollar i november 2023.

Selskapet ledes av Jared Birchall, som har styrt Musks «family office» Excession siden 2016. Han innehar også roller i flere andre Musk-dominerte selskaper. Eksempelvis er han finansdirektør i xAI, som nylig ble verdsatt til 80 milliarder dollar i en sammenslåing med X.

En omdiskutert teknologi

Musk etablerte Neuralink i 2016 sammen med en gruppe gründere, og den uttalte ambisjonen er å hjelpe personer med lammelser til å få bedre liv – for eksempel ved å styre en protese eller en robotarm gjennom tankene.

Ingen slik teknologi er kommersielt tilgjengelig i USA i dag, og Neuralink er bare ett av flere selskaper som prøver å utvikle den.

Neuralink utvikler en robot som skal operere inn et hjerneimplantat – et inngrep som nærmest er umulig å utføre med en menneskehånd. Innføringshodet som sitter på roboten er en nål på 25 mikrometer i diameter. Et hårstrå kan typisk være 100 mikrometer.

Teknologien er omdiskutert, og det har ikke manglet på protester når selskapet har kjørt forsøk på aper og griser i testfasen. I 2022 ble Neuralink først nektet å bruke teknologien på mennesker, men i 2024 kom den endelige godkjennelsen fra amerikanske myndigheter til å gjennomføre kliniske tester på mennesker.

Fortsatt verdens klart rikeste

Musk har måttet se verdien i Tesla stupe etter at han inntok rollen som leder av Trump-administrasjonens nyopprettede departementet for effektivisering av offentlig sektor (Doge), selv om kursen fikk seg et lite løft da mangemilliardæren tidligere i uken avslørte at han vil trappe ned Doge-jobbingen fra mai.

Tesla-kursen er likevel ned 34 prosent så langt i 2025, men høyere verdsettelser av selskaper som xAI – og ikke minst SpaceX som nådde en prising på 350 milliarder dollar i desember – bidrar til at Musk holder seg øverst på listen over verdens rikeste med en formue Bloomberg anslår til 310 milliarder dollar.

De nærmeste utfordrerne – Jeff Bezos og Mark Zuckerberg – ligger et godt stykke bak. Gründerne av Amazon og Facebook/Meta er verdsatt til henholdsvis 202 og 185 milliarder dollar.