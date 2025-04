Analytikere spår aksjeras i Autostore

Torsdag la Autostore frem tallene for første kvartal.

«Massiv bom».

Det er fasit fra ABG-analytiker Petter Nystrøm.

Omsetningen landet på 86 millioner dollar, ned fra 138 million i fjor. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 139 millioner. Driftsresultatet falt med hele 83 prosent mot fjoråret til 7,8 millioner. Det er også langt under hva analytikerne hadde sett for seg.

«Forutsatt at resultatene i andre kvartal blir omtrent som i første kvartal, forventer vi at konsensusestimatene for 2025 reduseres med omtrent 15 prosent for inntektene og 30–40 prosent for driftsresultatet. Dersom vi derimot antar at det ikke blir noen bedring fra første kvartal gjennom hele 2025, vil konsensus måtte justere ned salget med 45 prosent og driftsresultat med 60 prosent,» skriver ABG i oppdateringen.

«Aksjen ned 15 prosent», avslutter Nystrøm.



Arctic-analytiker Kristian Spetalen er enig.

– Skal Autostore-aksjen ned?

– Definitivt, svarer han.

RESULTATVARSEL?: Arctic-analytiker Kristian Spetalen mener dette er et slag på selskapets troverdighet. Foto: Iván Kverme

I en oppdatering spår Spetalen et stup på 15 til 20 prosent.

«Rapporten er også et nytt slag mot selskapets troverdighet, og vi mener helt klart at det burde ha kommet en resultatvarsel i forkant av rapporten,» skriver han.

Varseltrekant

Den 27. april i 2023 tok DNB Markets-analytiker Emilie Krutnes Engen opp dekning av AutoStore med en salgsanbefaling da aksjekursen sto i 25 kroner. Siden den gang har hun kuttet og kuttet, samtidig som aksjekursen har falt kraftig.

Hittil i år er aksjen ned over 30 prosent til 7,58 kroner. Senest 15. april kom Krutnes Engen med en ny oppdatering: «Økt risiko for 2025-estimert omsetning», var tittelen.

«I våre øyne var 2024 preget av to ting: For det første at selskapet bommet på guidingen mot slutten av 2023, og forklarte det med forsinkelser i prosjekter som skulle vært levert i fjerde kvartal, men som skled ut i 2024. For det andre akselererte de visstnok noen prosjekter som egentlig skulle kommet i 2025, men som ble levert tidligere,» sa hun.

«Det er nettopp disse effektene som vi mener kan bli en motvind i 2025. Når man justerer for disse faktorene, tror vi at den underliggende topplinjen for 2024 var nærmere 530 millioner dollar, og ikke 600 millioner slik selskapet rapporterte.»

«Ulf Huse bunnfisker»

«Ulf Huse bunnfisker i norsk taperaksje,» skrev Finansavisen 8. april. Den ellers så treffsikre investoren mente Autostore endelig hadde blitt billig.

«Knallselskap med nesten utelukkende fornøyde kunder, og hovedkonkurrent Ocado sliter veldig», skrev Huse på X.

«Tror Q1 blir bra, men usikker på Q2->, men langsiktig bør selskapet vokse pga. automatisering og robotisering,» het det.