– Dersom det blir feil i disse produktene, risikerer vi at brukere kan få elektrisk støt eller at det begynner å brenne, og i verste fall kan det medføre at liv går tapt, sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Adapteren det gjelder, er SG Smart Plug 4500135, og Nkom krever at produsenten stopper salget og trekker smartadapteren fra markedet, samt tilbakekaller produkter som allerede er solgt.

Produsenten oppgir at det er solgt 9500 enheter av adapteren. Slike smartadaptere er små adaptere som settes i stikkontakten for å gjøre elektrisk utstyr «smart». Et typisk eksempel er at man kan fjernstyre en lampe fra smarttelefon.

– Listen ligger høyt for å kunne vedta en tilbakekalling av allerede solgte produkter, men i dette tilfellet mener vi at det er nødvendig, sier Slette.