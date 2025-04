– Det vi foreslår nå til landsmøtet, er at vi ønsker å innføre en aldersgrense for kjøp av smarttelefon på 13 år, sier leder Hadle Rasmus Bjuland i KrFU til NRK.

Ved å innføre aldersgrense vil det ha en veldig symbolsk verdi og være enklere for foreldre å kunne si nei, anfører KrFU. I endringsforslaget til landsmøtet har ungdomsorganisasjonen skrevet at endringen vil gi en viktig signaleffekt til foreldre som gir mobil til barna i for ung alder.

– På samme måte som vi hadde aldersgrenser på DVD-er før i tiden, bør det være samme tankegang knyttet til mobil, heter det i grunnlaget.

– Dette mener moderpartiet KrF er et godt forslag, sier første nestleder Ida Lindtveit Røse.

Partileder Dag-Inge Ulstein er derimot mindre tydelig på om han stiller seg bak forslaget fra KrFU.

– Jeg tror fort dette kan gå igjennom hos oss, sier Ulstein til NRK.

Han mener det må være tydelig aldersverifisering i sosiale medier og er tydelig på forbud mot Tiktok.