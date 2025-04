Saken oppdateres!

Google-eier Alphabet leverte bedre kvartalstall enn ventet, drevet av solid vekst i digital reklame. Aksjen reagerer med en oppgang på 4,4 prosent i etterhandelen.

– Resultatene i kvartalet reflekterer sunn vekst og god fart på tvers av våre virksomheter, sier konsernsjef Sundar Pichai i en pressemelding.



Alphabet rapporterte en total omsetning på 90,23 milliarder dollar i første kvartal, over analytikernes forventning på 89,12 milliarder dollar, ifølge LSEG-data. Veksten i reklameinntektene veide opp for svakere utvikling innen skytjenester.

Så langt i år er aksjen ned 15,7 prosent på den amerikanske børsen.

Kampen om kunstig intelligens

Samtidig skjerper Alphabet fokuset innen kunstig intelligens og skysikkerhet. Etter at Deepseek skapte panikk i markedet tidlig i 2025 med påstander om langt billigere KI-modeller, svarte Google med lanseringen av Gemini 2.5 og Gemma 3 i mars. Google AI-sjef Demis Hassabis uttalte da at han ikke var bekymret for den kinesiske konkurrenten, og beskrev ifølge CNBC Deepseeks påstander som overdrevne.

I tillegg fullførte Alphabet sitt største oppkjøp noensinne forrige måned med kjøpet av skysikkerhetsselskapet Wiz for 32 milliarder dollar. Målet er å utfordre Amazon og Microsoft i markedet for skysikkerhet, skriver CNBC.