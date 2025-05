Donald Trumps handelskrig mot Kina har fått Apple til å endre kurs. Teknologigiganten har store deler av produksjonen i Kina, men satser nå tungt på å bygge opp kapasitet i India for å redusere risikoen knyttet til amerikanske tollsatser.

Ifølge Financial Times er målet at hele det amerikanske salget av iPhones – over 60 millioner enheter årlig – skal komme fra India innen utgangen av 2026. Det vil innebære en dobling av produksjonen i landet.

Det dreier seg om monteringen som utgjør siste steg i produksjonsprosessen, der hundrevis av komponenter settes sammen – komponenter Apple fortsatt i stor grad får levert fra Kina.

Handelskrig

Apple har i nær to tiår vært tungt investert i Kina, og omtrent 87 prosent av iPhone-produksjonen skjer i landet. Men Kina har vært et hovedmål for Trump, som varslet toll på over 100 prosent. Selv om det senere kom en midlertidig lettelse for produktene, er de fortsatt underlagt en tollsats på 20 prosent som gjelder alle varer fra Kina.

Les også Fraktet 1,5 millioner iPhones på chartret fly Apple fraktet 600 tonn iPhones med fly fra India for å ta innersvingen på Donald Trumps tolløkning, ifølge Reuters.

India ble på sin side ilagt en tollsats på 26 prosent, men denne er satt på pause mens landet forsøker å få på plass en bilateral handelsavtale med USA. Under et besøk i India nylig uttalte USAs visepresident JD Vance at forhandlingene gjør «svært gode fremskritt».

I kjølvannet av Trumps tollkunngjøringer, som på det meste fjernet 700 milliarder dollar fra Apples markedsverdi, begynte selskapet raskt å eksportere iPhones produsert i India til USA for å unngå tollene.

Apple er ned over 16 prosent så langt i år.