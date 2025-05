I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at han oppgraderer Atea til kjøpsanbefaling, og hever kursmålet til 160 kroner fra tidligere 150 kroner.

Analytikeren venter at nylig lanserte rammeavtaler, fornyelsesbehov innen maskinvare og en mulig endring i kundepreferanser mot lokal IT-infrastruktur vil bidra til en tilbakevending til tosifret driftsresultatvekst, til tross for kortsiktige estimatkutt og risiko knyttet til handelskonflikter og konkurransesituasjon.

Analysefakta Aksje: Atea Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Hold) Kursmål: 160 (150)

Til tross for at estimatene for driftsresultat for 2025–2027 er nedjustert med 1–12 prosent, ligger DNB fortsatt 2 prosent over konsensus for første kvartal og 5–15 prosent over for 2025–2027. For første kvartal ventes en underliggende driftsresultatvekst på 5,2 prosent på årsbasis, drevet av om lag 4 prosent vekst i bruttofortjeneste.

På mellomlang sikt estimeres en årlig gjennomsnittlig vekst i justert driftsresultat (2024–2027) på rundt 16 prosent. DNB mener konsensus undervurderer potensialet fremover og ser aksjen som attraktiv på dagens nivå.