Bud på Edda Wind – vil ta selskapet av børs

Geveran Trading, Wilhelmsen New Energy og EPS Ventures vil legge inn et bud på 23 kroner pr. aksje på Edda Wind, ifølge en melding tirsdag.

Kompanjongene kunngjorde tirsdag at de vil fremsette et ubetinget, pliktig kontanttilbud på alle utestående aksjer i selskapet som de ikke eier. Tilbudet skjer gjennom det nyopprettede selskapet Electric AS, som eies i fellesskap av de tre aksjonærene.

Paretokonferansen 2023. Adm. dir. Kenneth Walland i Edda Wind holdt innlegg på konferansen. Thomas Bjørnflaten

De tre selskapene sitter på til sammen 84,3 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Tilbudsprisen er satt til 23,00 kroner pr. aksje, noe som er 33 prosent over sluttkursen på 17,30 kroner mandag 28. april.

Tilbudsprisen tilsvarer den høyeste prisen som er betalt for Edda Wind-aksjer av tilbyder og aksjonærene de siste seks månedene, og verdsetter hele selskapet til omtrent 2,97 milliarder kroner.

Vil ta Edda Wind av børs

Bakgrunnen for tilbudet er ønsket om å satse på videre vekst innen havvindservice. Ifølge Electric-eierne har den lave børsomsetningen og konsentrerte eiersituasjonen skapt utfordringer for videre kapitalinnhenting og utvikling i det offentlige markedet.

Tilbudet er ubetinget og oppgjøret vil finne sted innen 14 dager etter at akseptperioden er over. Akseptperioden er ventet å starte når tilbudsdokumentet er godkjent av Finanstilsynet, noe som ventes innen fire uker.

Dersom budet går igjennom og de tre partnerne sitter på mer enn 90 prosent av aksjene, vil det bli igangsatt tvangsinnløsning av gjenværende aksjer. De tre selskapene har også signalisert at de har som mål å avnotere Edda Wind fra Oslo Børs. Dette krever støtte fra minst to tredjedeler av aksjonærene på en generalforsamling.