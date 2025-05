Luftrenseselskapet Airthings har ifølge en melding tirsdag morgen inngått en ikke-bindene intensjonsavtale for å undersøke et mulig salg av forretningsvirksomheten til Firda, som er selskapet til styreleder Geir Førre. Firda eier 28,9 prosent av Airthings, og er med det største aksjonær.

Samtidig har Airthings engasjert en finansiell rådgiver for å søke etter alternative kjøpere for virksomheten, samt for å utforske strategiske alternativer for selskapet, inkludert virksomhetene innenfor forbruker-, bedrifts- og proffsegmentene.

«Styret og ledelsen i Airthings har stor tro på at det finnes betydelig potensial for verdiskaping i alle selskapets markedssegmenter. Ved å selge virksomhetssegment-aktivaene, vil Airthings sikre ytterligere kapital for å kunne fokusere på videreutvikling av forbrukervirksomheten, som er selskapets største aktivitet», opplyses det.

«Skulle salget av virksomhetssegmentet materialisere seg, vil styret også fortsette å vurdere alternativer for de gjenværende eiendelene i selskapet».

Airthings har siden årsskiftet kollapset på børs, med en nedgang på 45,1 prosent.