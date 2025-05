Kimmo Alkio har bestemt seg for å gå av som konsernsjef i Tietoevry etter 14 år i jobben, går det frem av en børsmelding tirsdag.

STEPPER INN: Endre Rangnes. Foto: Eivind Yggeseth

Endre Rangnes er ansatt som midlertidig konsernsjef med effekt fra 5. mai 2025. Han vil samtidig fortsette i sin nåværende stilling som sjef for banking-virksomheten, en jobb han har hatt siden januar i år.

Styret vil nå iverksette jakten på en permanent erstatter for Alkio.

– Med den nylige avtalen om å selge Tech Services, tar Tietoevry nå fatt på sitt neste kapittel hvor selskapet skal reposisjoneres som et internasjonalt programvare- og digitalt ingeniørselskap. På dette tidspunkt ble det naturlig for Kimmo å starte sitt eget neste kapittel, sier styreleder Tomas Franzén i en kommentar.

Justerer guiding

Tietoevry la tirsdag også frem sin rapport for første kvartal 2025, hvor Tech Services er bokført som ikke-videreført virksomhet. Den videreførte virksomheten dro i kvartalet inn inntekter på 470,8 millioner euro, mot 492,4 millioner euro i samme periode i fjor.

Driftsresultatet, justert for engangseffekter, gikk fra 60,0 til 49,8 millioner euro.

For den videreførte virksomheten guider Tietoevry nå en organisk vekst på mellom -2 og +1 prosent i 2025 (fra 2024-inntekter på 1.880 millioner euro), med en justert driftsmargin på 12-13 prosent (2024-margin: 12 prosent).

Den tidligere guidingen pekte mot en organisk vekst på mellom -3 og +1 prosent i år (fra 2024-inntekter på 2.802 millioner euro).

– I et svakt makroøkonomisk klima er det fortsatt svært viktig å effektivisere alle deler av virksomheten. Med dette i mente forventer vi at tiltakene for å optimalisere kostnadsstrukturen ytterligere vil fortsette i samtlige forretningsområder, sier avtroppende konsernsjef Kimmo Alkio i en kommentar.