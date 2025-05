Norge er i ferd med å falle akterut innen åpen innovasjon, viser en fersk rapport fra Sopra Steria og INSEAD Business School.

I rapporten kommer det frem at kun 36 prosent av store norske selskaper lykkes med åpen innovasjon, mot 74 prosent i Tyskland og 75 prosent i Storbritannia.

– Avgjørende

– Åpen innovasjon og samarbeid mellom etablerte virksomheter og vekstbedrifter har aldri vært mer avgjørende enn akkurat nå, hvor teknologisk fart og usikkerhet i forretningsmarkedene er større enn på lenge, sier Tobias Studer Andersson, innovasjonsdirektør i Sopra Steria.

Åpen innovasjon handler om kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner og evnen til å samarbeide med eksterne miljøer. Det skal bidra til raskere innovasjonstakt og gir virksomheten tilgang til nye ideer og teknologier.

– Derfor er det kritisk at norske virksomheter sliter med både å gjennomføre, samarbeide og skalere disse innovasjonsprosjektene for å bygge motstandsdyktighet og skape reell transformasjon, sier Studer Andersson.

Andelen norske selskaper som lykkes med åpen innovasjon har gått ned tre år på rad – fra 50 prosent i 2021 til 44 i fjor, og nå altså til 36 prosent.

Svak på AI-samarbeid

Særlig innen kunstig intelligens (AI) halter samarbeidet. Bare 41 prosent av norske selskaper mener ekstern hjelp er viktig for å realisere sin AI-strategi, mot 70 prosent i snitt i Europa. Og 27 prosent har en ansvarlig for åpen innovasjon i toppledelsen.

– En slik lav interesse for samarbeid med startups kunne blitt forklart med at norske virksomheter er svært gode med å realisere sine interne AI-innovasjonsprosjekter. Men dessverre er det ikke slik, sier Studer Andersson.

Han mener at den utbredte Not Invented Here-mentaliteten, som går ut på at organisasjoner vegrer seg for å ta i bruk ideer, løsninger eller teknologi som er utviklet utenfor bedriften, fungerer som en bremsekloss, og at Norge som land risikerer å bli akterutseilt av andre nasjoner.

FREMHEVES: Gjensidige, her ved Geir Holmgren. Foto: Iván Kverme

Gjensidige går mot strømmen

Ikke alle norske selskaper står stille. Gjensidige trekkes frem som et godt eksempel på åpen innovasjon i praksis. Forsikringsselskapet har inngått samarbeid med Mitigrate, en oppstartsbedrift som bruker satellittdata og AI til å vurdere vannskaderisiko ved flom og styrtregn.

– For oss er det avgjørende å samarbeide med eksterne for å kunne utvikle oss med innovative løsninger, sier Geir Holmgren, konsernsjef i Gjensidige.

Samarbeid med oppstartsbedrifter, universiteter og kunder blir nå sett på som et strategisk virkemiddel, ikke bare et sideprosjekt. Studer Andersson understreker at åpen innovasjon må inn i styrerommet og toppledelsen.

– Tidligere ble startup-samarbeid sett på som en kul ting, men nå er slike partnerskap blitt essensielle for å opprettholde en konkurransefordel, sier han.