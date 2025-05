Meta og Spotify slår seg sammen i kampen mot Apple og Google

Koalisjonen ønsker å flytte ansvaret for aldersverifisering vekk fra appene og over til Apple og Google som har ansvaret for hver sine plattformer for nedlasting av apper, melder Bloomberg.

Samtidig møtes bransjen av et økende press fra lovgivere og myndigheter. Utah har allerede vedtatt en lov som pålegger appbutikker å verifisere alder og hente inn foreldresamtykke før mindreårige kan laste ned visse apper.

– Vi vet at det ligger styrke i å stå samlet mot selskaper med så mye makt, sier koalisjonsleder Brandon Kressin.

Gruppen vil også støtte det amerikanske justisdepartementets pågående sak mot Apple, samt jobbe for ny lovgivning som begrenser dominansen til de to mobilplattformene. Garmin er blant medlemmene, og ønsker blant annet at Apple og Google må åpne for bedre samspill med tredjeparts maskinvare og programvare.

Apple og Google har ikke kommentert initiativet.