Apple: Toll kan koste 900 millioner dollar i kvartalet

Apple-sjef Tim Cook sier at tollsatsene særlig rammer varer importert fra Kina, hvor mange av selskapets iPhoner produseres.

– Hvis dagens politikk fortsetter, anslår vi at kostnadene øker med 900 millioner dollar ut kvartalet, sa Cook da han torsdag la fram resultatene for første kvartal.

Han understreket at det er vanskelig å forutsi det nøyaktige omfanget av kostnadene tollsatsene vil føre til.

Cook opplyste samtidig at et økende andel av iPhoner som selges i USA, snart vil komme fra India i stedet for Kina.

President Donald Trump har økt tollen på mange kinesiske varer til 145 prosent. Kina har svart med å innføre 125 prosent toll på amerikanske produkter.

Apple omsatte for 95,4 milliarder dollar i årets tre første måneder, tilsvarende rundt 996 milliarder kroner. Det er en økning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor.

