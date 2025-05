Tiktok får bot på 6,2 milliarder

Bakgrunnen er at personopplysninger til europeiske brukere ble lagret i Kina, og dessuten at ansatte i Kina hadde tilgang til disse dataene. Dette er brudd på EUs databeskyttelsesregler.

Etterforskningen har pågått i fire år.

Tung reagerer

– Jeg reagerer sterkt på at Tiktok har overført opplysninger om europeiske brukere til Kina slik selskapet nå har erkjent. Det er alvorlig at de først ga irske myndigheter uriktig informasjon, det er bra at det irske datatilsynet reagerer kraftig, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Hun understreker at hun har vært tydelig mot flere av de store techselskapene, og understreket at de må ivareta også norske brukeres personvern.

– Jeg er skuffet over at Tiktok ikke ser ut til å ha tatt dette på tilstrekkelig alvor. Derfor vil jeg nå innkalle Tiktok til et nytt møte for å få en fullstendig redegjørelse om hvilke tiltak de nå gjennomfører for å rette opp og utbedre de alvorlige manglene.

Vil anke

Straffen tilsvarer trolig den tredje høyeste boten som noen gang er utstedt av Irlands datatilsyn. Tidligere har Amazon fått en bot på 746 millioner euro mens Facebook-eier Meta har fått en bot på 1,2 milliarder euro.

Irske myndigheter utsteder de fleste av disse bøtene da de fleste store teknologiselskapene har sin europeiske forretningsadresse i Irland.

Tiktok har varslet at de vil anke boten.